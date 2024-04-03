Вайсфельд: «Локомотив» — главный претендент на победу в Кубке Гагарина»

Известный эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на победу «Локомотива» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина над «Трактором» (5:2, 1-0).

«В плей-офф счет в отдельной игре вообще не играет никакой роли. У кого в этой паре больше шансов на выход в финал? Думаю, у «Локомотива». Ярославцы вообще главные претенденты на победу в турнире с моей точки зрения», — приводит слова Вайсфельда LiveResult.

В четвертьфинале Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Авангард» (4-3), а «Трактор» оказался сильнее московского «Динамо» (4-0).