Дмитрий Квартальнов продолжит работу в минском «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера минского «Динамо» в следующем сезоне.

Квартальнов возглавляет команду с апреля 2023 года. В сезоне-2023/24 минчане заняли восьмое место в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 69 очками в 68 матчах.

В первом раунде плей-офф минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.