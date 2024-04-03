Тело Константина Кольцова кремировали в США

Тело белорусского хоккеиста Константина Кольцова кремировали в США

Об этом рассказал первый тренер экс-хоккеиста Владислав Остапенко.

«Его тело кремировали в Америке. Прах должны привезти на родину. Ждем пока информации, когда», — приводит слова Остапенко ТАСС.

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за ряд клубов КХЛ и НХЛ. С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».