Ледовую арену в Екатеринбурге откроют в 2024 году

Министр физической культура и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, когда в Екатеринбурге откроют ледовую «УГМК-Арену». Сооружение является домашней ареной «Автомобилиста».

«Я уверен, что в следующем году мы вместе с вами поприсутствуем на открытии этого объекта — с двумя аренами, где можно будет проводить соревнования по 12 видам спорта», — цитирует Рапопорта ТАСС.

Строительство арены началось в конце 2019 года. Вместительность ледового дворца составит 15 тысяч человек.