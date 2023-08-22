Юрист объяснил, какие санкции могут наложить на ЦСКА, если Федотов сыграет в КХЛ

Спортивный юрист Валерий Федореев высказался о возможных санкциях, которые международная федерация хоккея (ИИХФ) может наложить на ЦСКА, если голкипер Иван Федотов сыграет за команду в КХЛ.

«На ЦСКА могут наложить запрет на регистрацию международных трансферов сроком до двух лет, а игрока дисквалифицируют на срок от одного до трех лет», — цитирует Федореева «Газета.Ru».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.