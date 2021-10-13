Ласьков рассказал о создании фарм-клуба «Металлурга» в ВХЛ

Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о создании фарм-клуба в ВХЛ.

— «Металлург» уже окончательно решил открыть собственный фарм-клуб?

— Да, в следующем году у нас будет своя команда в Высшей хоккейной лиге. Это уже точно. Сейчас для нее идет подготовка дворца спорта «Арена Металлург» — в нем фарм будет играть два года. Создаются все условия для ребят, например, дополнительные раздевалки. А когда введут в эксплуатацию новый парк «Притяжение», где будет новый ледовый дворец на 2,5 тысячи зрителей, команда станет играть там.

— Ваша молодежная команда «Стальные лисы» тоже будет играть матчи МХЛ в парке «Притяжение»?

— Нет, «Стальные лисы» останутся на основной арене — «Арене Металлург». Но важно, что все три команды будут в Магнитогорске, очень близко друг от друга. И мы видим, что у нас есть игроки, которых можно будет пробовать в Высшей лиге: это ребята 2001 года рождения, которые закончат играть в «Лисах». Может быть, мы подтянем в фарм-клуб игроков 2002 и даже 2003 года рождения.

Допустим, тот же Юров сегодня гораздо больше практики набирал бы в ВХЛ, если бы у нас в Магнитогорске уже был фарм-клуб. В данное время он играет за «Лис», когда они выступают дома. Но и в КХЛ ему выделяется немного времени. Наверное, неправильно было бы выпускать его в такой жесткой игре, как с «Ак Барсом». Там могли бы его доломать, так что это не было сделано. Но в целом парня постепенно подводят к основному составу, — цитируют Ласькова «Известия».

В настоящий момент роль фарм-клуба «Металлурга» в ВХЛ выполняет ангарский «Ермак» — независимая организация, сотрудничающая с уральцами лишь на партнерских условиях.