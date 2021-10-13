«Сочи» в серии буллитов победил «Автомобилист»

«Сочи» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 5:4.

Автором единственного реализованного буллита в серии послематчевых штрафных бросков стал Василий Глотов.

В основное время у «Сочи» отличились Глотов, Никита Феоктистов, Артем Николаев и Богдан Якимов. У «Автомобилиста» два очка набрал Райан Спунер (1+1).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 4:5 Б (2:1, 0:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шумаков — 4 (Блэкер, Спунер), 9:04 — 1:0. Кормье — 2 (Романцев, Бочаров), 10:22 — 2:0. Глотов — 2 (Якс), 14:07 — 2:1. Феоктистов — 3, 26:25 — 2:2. Николаев — 3 (Бакош), 40:44 — 2:3. Спунер — 7 (бол., Да Коста, Гуркин), 48:41 — 3:3. Хрипунов — 1 (Кузнецов, Щемеров), 51:06 — 4:3. Якимов — 3 (Шэн, Александров), 52:56 — 4:4.

Победный буллит: Глотов.

Вратари: Шикин — Третьяк (Хелльберг, 10:22).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (11+4+12+2) — 41 (6+21+12+2).

Судьи: Ансонс, Гамалей.

13 октября. Екатеринбург. «Уралец».