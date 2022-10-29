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Сегодня, 01:06

Ларионов объяснил, за счет чего «Локомотив» обыграл «Торпедо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хочется поздравить хозяев с победой. Непростая игра, она держала всех в напряжении до конца. Мы пытались спасти матч, но не хватило сил. Тем не менее, заслуженный успех «Локомотива», они играли лучше. Соперник не дал забить? Вы знаете, тут может быть и то, и другое. Мы всегда подстраиваемся под соперника, под то, как они играют. Неправильно ссылаться на то, что они не дали нам сыграть. Хорошая команда всегда находит возможности, чтобы преодолеть плотную оборону, чем славится «Локомотив».

С другой стороны, не хочется говорить о потерях игроков. У нас не такая длинная скамейка, которая могла бы заменить выбывших хоккеистов. Я думаю, это часть игры, часть процесса, который мы проходим. В таком напряженном графике все матчи не выиграешь. Хотелось бы победить сегодня, поскольку начало поездки. Но надо отдать должное «Локомотиву». Они забили важный гол и сыграли строго в обороне», — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (31 очков), а «Торпедо» опустилось на 5-ю строчку (29 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/28/504539.html
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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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