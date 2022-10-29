Нападающий «Динамо» Каблуков считает, что его команда может на равных играть против СКА

Нападающий «Динамо» Илья Каблуков поделился мнением об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).

«Мы показали во втором и третьем периоде, что спокойно можем с ними играть. И в овертайме тоже. Играть на равных и даже лучше», — приводит слова Каблукова пресс-служба официального сайта клуба.

«Динамо» в третий раз в сезоне потерпело поражение от СКА. После этой игры московский клуб расположился на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка. СКА лидирует с 45 очками в 24 матчах.

