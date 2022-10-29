Нападающий «Динамо» Каблуков считает, что его команда может на равных играть против СКА
Нападающий «Динамо» Илья Каблуков поделился мнением об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).
«Мы показали во втором и третьем периоде, что спокойно можем с ними играть. И в овертайме тоже. Играть на равных и даже лучше», — приводит слова Каблукова пресс-служба официального сайта клуба.
«Динамо» в третий раз в сезоне потерпело поражение от СКА. После этой игры московский клуб расположился на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка. СКА лидирует с 45 очками в 24 матчах.
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|22
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|22
|8
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|23
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|21
|9
|Трактор
|24
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|21
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|Нефтехимик
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|Амур
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3.11
|29.10
|13:30
|
Сибирь – Северсталь
|- : -
|29.10
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|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|29.10
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Витязь – Динамо Мн
|- : -
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