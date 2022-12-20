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Сегодня, 00:10

Ларионов: «Трудно сказать, что «Торпедо» обыграло «Северсталь» на фарте»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы преодолели сложное начало матча, когда пропустили первый гол. Потом сумели сравнять счет и в овертайме добиться победы. Как правило, после небольшого перерыва лучше начинать на выезде. Необходимо почувствовать игровой нерв, ритм. В этом причина того, что мы в начале игры не показали свой хоккей. Сегодня была доля простоты в исполнении наших ребят. Во время перерыва, по объективным причинам, мы собрались полным игровым составом только позавчера. Поэтому, возможно качество игры сегодня было не очень хорошее, но важно было начать с положительного результата, который нас устроил.
Для игроков, которые раньше выступали за команду соперника, такие матчи особенные. Антон Сизов играл в «Северстали» и у него сегодня были свои мотивы доказать бывшей команде, что он хороший игрок. Он сыграл в своей манере. Шесть силовых приемов во втором периоде дали нам ту долю преимущества, которую мы хотели. Было заметно, что к концу второго периода защитники «Северстали» стали уставать из-за большого давления на них. Давления не только клюшкой, но и телом. Говорить о том, что мы сегодня выиграли на фарте трудно. Оба матча с «Северсталью» получились трудными и примерно одинаковыми. Нам предстоит еще четыре игры с ними в регулярном чемпионате. Не хочется все козыри выкладывать сейчас. Давайте оставим что-то на концовку этой серии», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ларионова.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд и занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 51 очком в 40 матчах. «Северсталь» идет на девятой строчке с 38 очками в 40 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/19/506962.html
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КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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