В СКА рассказали, как Мичков отнесся к аренде в «Сочи»
Главный тренер СКА Роман Ротенбург рассказал, как нападающий Матвей Мичков отнесся к тому, что клуб отдаст его в аренду в СКА.
— Сегодня появилась информация, что Матвей Мичков продолжит сезон в «Сочи». Так ли это? И если это правда, то какая причина данного решения?
— Мы всегда стараемся дать нашим игрокам возможность развиваться. Матвей прошел все этапы развития — МХЛ, ВХЛ. Пришло время играть в КХЛ и получать много времени на льду. Мы с ним это обсудили, хорошо поговорили. В первую очередь о тех деталях, которые необходимо улучшить, — это «физика» и игра на всех участках площадки. Хоккей — это не только атака, но и игра в обороне, игра в средней зоне, силовые, необходимость ловить шайбу на себя. В хоккее много деталей. Если игрок забивает, но не ловит шайбы на себя — это может быть хуже для команды. Всегда нужно уметь действовать на всех участках площадки. Желаем Матвею удачи, желаем ему выйти на новый уровень и ждем его обратно. Ждем, что он подтянет все детали и продолжит так же ярко играть в атаке. Наверное, у него лучшее голевое чутье в мире, но нужно улучшать все детали, чтобы выйти на уровень топового хоккеиста КХЛ.
18-летний Мичков в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ провел 3 матча и не отметился результативными действиями. В составе «СКА-Невы» в ВХЛ он сыграл 12 матчей и набрал 14 (10+4) результативных баллов.
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|20.12
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