Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

19 декабря, 23:43

В СКА рассказали, как Мичков отнесся к аренде в «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матвей Мичков.
Фото Дмитрий Рухлецкий

Главный тренер СКА Роман Ротенбург рассказал, как нападающий Матвей Мичков отнесся к тому, что клуб отдаст его в аренду в СКА.

— Сегодня появилась информация, что Матвей Мичков продолжит сезон в «Сочи». Так ли это? И если это правда, то какая причина данного решения?

— Мы всегда стараемся дать нашим игрокам возможность развиваться. Матвей прошел все этапы развития — МХЛ, ВХЛ. Пришло время играть в КХЛ и получать много времени на льду. Мы с ним это обсудили, хорошо поговорили. В первую очередь о тех деталях, которые необходимо улучшить, — это «физика» и игра на всех участках площадки. Хоккей — это не только атака, но и игра в обороне, игра в средней зоне, силовые, необходимость ловить шайбу на себя. В хоккее много деталей. Если игрок забивает, но не ловит шайбы на себя — это может быть хуже для команды. Всегда нужно уметь действовать на всех участках площадки. Желаем Матвею удачи, желаем ему выйти на новый уровень и ждем его обратно. Ждем, что он подтянет все детали и продолжит так же ярко играть в атаке. Наверное, у него лучшее голевое чутье в мире, но нужно улучшать все детали, чтобы выйти на уровень топового хоккеиста КХЛ.

18-летний Мичков в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ провел 3 матча и не отметился результативными действиями. В составе «СКА-Невы» в ВХЛ он сыграл 12 матчей и набрал 14 (10+4) результативных баллов.

Матвей Мичков. Главный талант России переходит из СКА в другой клуб. В чем смысл?
Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-vitiaz-priess-konfierientsiia-8/
ХК СКА
ХК Сочи
Матвей Мичков
Роман Ротенберг
0
Читайте также
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА обсуждал возможность проведения матчей на стадионе «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 42 34 8 71
2 Локомотив 41 25 16 56
3 ЦСКА 39 25 14 55
4 Торпедо 40 24 16 51
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 41 18 23 44
8 Динамо Мн 41 17 24 42
9 Северсталь 40 14 26 38
10 Куньлунь 42 14 28 32
11 Сочи 39 5 34 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 43 24 19 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
7 Ак Барс 40 19 21 45
8 Барыс 41 18 23 39
9 Амур 39 16 23 38
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 40 17 23 35
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
20.12 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости