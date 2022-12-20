Разин назвал причины поражения «Северстали» от «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объяснил, почему его команда проиграла «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Практически повторился сценарий первой игры в Нижнем Новгороде. Также вели в счете, также дали сопернику отыграться. Сегодня сыграли более строго. Практически не позволили нижегородцам играть на контратаках. Ошибки были, но голы были пропущены в следствии других причин. В целом рисунок игры сегодня был хороший. С «Торпедо» всегда обоюдоострый хоккей. Неплохо уезжать отсюда с ничьей в основное время. Жаль, что не реализовали моменты, где могли забить еще и выиграть.

Десять проигранных матчей за пределами основного времени, десять потерянных очков — это много. Большинство сегодня было неплохое, но не хватило заброшенной шайбы. В прошлой игре удалось забить, сегодня нет. Пока весь сезон кувырком. Моментов полно, но почему-то в наши ворота залетает на одну шайбу больше. Даниилу Пыленкову сказал, чтобы он обратил внимание на свой бросок. Он бросает много, но неточно. Сегодня звезды сошлись. Хотелось бы, чтобы он сегодня хет-трик сделал, тем более еще пару моментов у него были. Есть над чем работать. По отсутствующим игрокам информация следующая: Луговяк приболел, а Вовченко и Хабаров отсутствуют ввиду тренерского решения», — приводит официальный сайт КХЛ слова Разина.

«Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 38 очками в 40 матчах.