Ларионов после матча с «Амуром» рассказал о пользе правильного питания и показал прессе овощи
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оригинально выступил на пресс-конференции после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (6:1).
Он принес с собой контейнер с овощами и подробно рассказал о пользу здорового питания.
«В одном из сообщений мне прислали вопрос: «Чем вы кормите игроков, что они так быстро бегают?» Поэтому я сегодня принес показать, в чем разница.
Это те детали игры, которые очень важны. Не только тренировки, не только лед, не только зал, но и питание. «Зеленый» вектор (в руках у Игоря Ларионова был контейнер с нарезанными овощами и зеленью — прим. «СЭ») переходит в то движение, которые мы видим. Мы меняем культуру игры, культуру отдыха, распорядка и отношения к внешнему миру», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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