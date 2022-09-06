Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 сентября, 23:48

Епанчинцев — о матче с «Торпедо»: «После третьего гола развалились полностью»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:6).

«До третьей пропущенной шайбы была равная обоюдоострая игра. Единственно, если при выходе «два в ноль» не попадает по шайбе и не наносит бросок, то такая реализация удручает.

После третьего гола развалились полностью. «Торпедо» доминировало во всем. К сожалению, пропустили два «легких» гола. Голкипер мог сыграть и получше. Первый гол всегда поворачивает игру. Сегодня повернулось в сторону соперника. Мы начали больше открываться, больше позволять «Торпедо» в атаке. Отсюда результат», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/06/501849.html
Вадим Епанчинцев
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Жена Рыбуса выложила фото в пикантной сетчатой накидке
Тормоза: почему ломаются и как надо облуживать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларионов: «Игроки должны летать и творить. Это именно тот хоккей, который мы хотим построить»

Ларионов после матча с «Амуром» рассказал о пользе правильного питания и показал прессе овощи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Спартак 3 3 0 6
2 Динамо М 2 2 0 4
3 Витязь 2 2 0 4
4 СКА 2 2 0 4
5 Северсталь 3 2 1 4
6 ЦСКА 3 2 1 4
7 Динамо Мн 2 2 0 4
8 Куньлунь 3 1 2 3
9 Торпедо 2 1 1 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Сочи 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 3 2 1 5
2 Сибирь 3 2 1 4
3 Металлург 3 1 2 3
4 Ак Барс 2 1 1 2
5 Адмирал 3 1 2 2
6 Амур 3 1 2 2
7 Трактор 3 1 2 2
8 Сал. Юлаев 2 0 2 1
9 Барыс 2 0 2 1
10 Нефтехимик 2 0 2 1
11 Авангард 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
7.09 19:00
Локомотив – Нефтехимик
 - : -
7.09 19:00
Витязь – Барыс
 - : -
7.09 19:10
Динамо Мн – Сал. Юлаев
 - : -
7.09 19:30
СКА – Авангард
 - : -
7.09 19:30
Сочи – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости