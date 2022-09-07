Кто удивил на первой неделе КХЛ? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд в эфире на YouTube-канале «СЭ» обсудят главные темы старта нового сезона КХЛ:
— кто удивил на первой неделе чемпионата;
— старт звездного «Ак Барса»,
— плохая посещаемость КХЛ,
— Разин и зарплаты «Северстали»,
— веселое «Торпедо» Ларионова.
Начало эфира — в 12.00.
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|3
|3
|0
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|Витязь
|3
|3
|0
|6
|3
|Спартак
|3
|3
|0
|6
|4
|СКА
|3
|3
|0
|6
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|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|6
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|7
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|3
|2
|1
|4
|8
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|3
|2
|1
|4
|9
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|1
|2
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|10
|Торпедо
|2
|1
|1
|2
|11
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|3
|0
|3
|0
|Восточная конференция
|И
|В
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|1
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|2
|Сибирь
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|2
|1
|4
|3
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|1
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|1
|2
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|7
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|1
|2
|2
|8
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|1
|2
|2
|9
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|3
|0
|3
|1
|10
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|0
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|3
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12.09
13.09
|8.09
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|8.09
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|8.09
|19:30
|
Торпедо – Автомобилист
|- : -
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