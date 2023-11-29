«Лада» заключила полноценный контракт с Куликовым

«Лада» подписала односторонний контракт до конца сезона с нападающим Павлом Куликовым, сообщает пресс-служба КХЛ.

В октябре хоккеист и «Авангард» расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. В этом сезоне 31-летний форвард набрал 0 очков при показателе полезности «-5» в 9 играх регулярного чемпионата КХЛ в составе омичей. За «Ладу» он провел 3 игры при полезности «-4».

«Лада» (46) идет третьей на «Востоке» после 37 матчей.