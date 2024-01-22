«Лада» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 22 января и завершилась победой гостей — 4:3 Б.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У клуба из Тольятти в основное время отличились Трой Джозефс, оформивший дубль, и Владислав Червоненко. За сочинскую команду голы забили Амир Гараев, Глеб Корягин и Михаил Криштоф. Победный буллит забросил Даниил Сероух.