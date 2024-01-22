СКА — минское «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

СКА и минское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге 22 января и завершилась победой гостей в овертайме — 2:1.

Видео лучших моментов матча СКА — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Счет во втором периоде открыл форвард белорусской команды Роман Горбунов. В третьей 20-минутке у петербуржцев отличился Александр Гальченюк. Победный гол в овертайме забил Сэм Анас.