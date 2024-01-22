«Трактор» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» и «Сибирь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Челябинске 22 января и завершилась победой хозяев — 3:1.

Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За хозяев шайбы забросили Антон Бурдасов, Виталий Кравцов и Семен Дер-Аргучинцев, который также отметился результативной передачей. У гостей единственный гол забил Георгий Белоусов.