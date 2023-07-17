«Лада» подписала пробный контракт с защитником Кудряшовым

21-летний защитник Илья Кудряшов подписал пробный контракт с «Ладой», сообщает пресс-служба клуба.

Кудряшов — уроженец Саратова. Его профессиональная карьера началась в 2018 году в молодежной команде «СКА-Варяги».

В дальнейшем защитник выступал за нижегородскую «Чайку», а в минувшем сезоне провел 30 матчей за «Юнисон-Москва» в первенстве НМХЛ, набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности «+18».