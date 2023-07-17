Нападающий Точицкий перешел в «Витязь»

Нападающий Никита Точицкий подписал контракт с «Витязем».

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один год, сообщает КХЛ.

Точицкий в течение последних семи сезонов он выступал за «Сочи». В минувшем сезоне на его счету 15 (2+13) очков в 50 матчах.

Форвард дебютировал в КХЛ в сезоне-2011/12 в составе «Витязя», тогда он провел 50 игр, забросив 7 шайб при 11 результативных передачах.

Всего Точицкий сыграл в КХЛ 428 матчей и набрал в них 129 (43+86) очков.