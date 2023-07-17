«Динамо» объявит о подписании Гусева в ближайшее время

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» в ближайшее время официально объявит о подписании контракта с нападающим Никитой Гусевым.

Игрок должен сегодня прилететь в расположение команды.

Гусев находится в статусе неограниченно свободного агента по истечении контракта со СКА. 30-летний российский хоккеист покинул клуб из Санкт-Петербурга 30 апреля.