«Лада» и «Нефтехимик» в понедельник, 5 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Лада Арена» в Тольятти. Начало — 18:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport и на телеканале KHL. Ключевые события игры «Лада» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лада» набрала 71 очко и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Нефтехимика» 59 баллов, команда находится на 8-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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