Грицюк рассказал, почему СКА лидирует в Западной конференции КХЛ

Нападающий СКА Арсений Грицюк считает, что лидерство петербургского клуба в турнирной таблице Западной конференции КХЛ связано с тем, что игроки команды достигли хорошего уровня взаимопонимания на льду.

«Все друг к другу притерлись, поняли, во что мы играем. Все равно в начале сезона была притирка к новой системе игры, не каждый понимал, что делать. Сейчас все друг друга понимают, свои действия, и из-за этого мы видим результат, который есть сейчас», — приводит слова Грицюка ТАСС.

После 59 матчей СКА лидирует в Западной конференции, набрав 83 очка.