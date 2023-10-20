«Лада» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» дома обыграла «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Авангард» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Лада» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице «Востока». У «Авангарда» — 22 очка и 6-е место.

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