«Лада» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» на выезде проиграл «Ладе» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:6.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» остался на втором месте в турнирной таблице «Востока» с 32 очками. У «Лады» — 31 очко и третье место.

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