«Локомотив» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» дома победил «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Локо» набрал 29 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице «Запада». «Северсталь» с 20 очками — на 9-м месте.

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