«Ак Барс» проиграл «Ладе», тольяттинцы возглавили таблицу «Востока»
«Ак Барс» на выезде проиграл «Ладе» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.
У казанцев забивали Кирилл Семенов и Александр Радулов. У тольяттинцев шайбы забросили Сергей Шумаков, Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс.
«Ак Барс» с 38 очками опустился на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» набрала 39 очков и возглавила таблицу.
11 ноября «Лада» сыграет дома со «Спартаком», «Ак Барс» в этот же день отправится в гости к «Металлургу» из Магнитогорска.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Голы: Шумаков — 6 (Солянников, Фисенко), 4:17 — 1:0. Семенов — 6 (бол., Радулов, Шипачев), 5:57 — 1:1. Радулов — 9 (бол., Шипачев, Войнов), 26:11 — 1:2. Кугрышев — 6 (бол., Сафин, Солянников), 42:36 — 2:2. Джозефс — 12 (Минеев, Сафин), 53:40 — 3:2.
Вратари: Подъяпольский — Билялов (58:53 — 59:18, 59:23).
Штраф: 11 — 10.
Броски: 26 (10+5+11) — 36 (14+16+6).
Судьи: Беляев, Юдаков.
9 ноября. Тольятти. Лада Арена. 6030 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|30
|17
|13
|39
|2
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|3
|Ак Барс
|28
|18
|10
|38
|4
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|5
|Авангард
|27
|16
|11
|35
|6
|Трактор
|28
|16
|12
|34
|7
|Автомобилист
|30
|15
|15
|34
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|28
|13
|15
|29
|10
|Амур
|27
|11
|16
|28
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|25
|7
|18
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Торпедо
|28
|17
|11
|36
|4
|Локомотив
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|27
|12
|15
|26
|10
|Куньлунь РС
|32
|9
|23
|23
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
|9.11
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|5 : 1
|9.11
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|3 : 2
|9.11
|19:00
|
Нефтехимик – Спартак
|- : -
|9.11
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|9.11
|19:30
|
СКА – Трактор
|- : -
|9.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -