Аверкин отреагировал на свою отставку из «Адмирала»: «Кого-то должны были сделать крайним»
Вадим Аверкин прокомментировал свою отставку с поста спортивного директора «Адмирала». Ранее об этом сообщал «СЭ».
«Я горд, что был частью «Адмирала», и мне не стыдно за свою работу, которую делал честно и открыто. Поэтому ухожу из клуба с высокоподнятой головой.
Команда шла на последнем месте, и кого-то должны были сделать крайним. И сделали меня. Но я ни на кого зла не держу, со всеми в нормальных отношениях», — цитирует Аверкина «РБ Спорт».
«Адмирал» занимает последнее, 12-е, место в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 12 очками в 19 матчах. Команда проиграла 6 последних встреч подряд.
Источник: РБ Спорт
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