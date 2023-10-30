«Лада» — «Адмирал»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Лада» — «Адмирал» начнется в 17.50 мск
30 октября «Лада» сыграет в Тольятти против «Адмирала» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на территории «Лада Арена» в понедельник. Начало — в 18.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Лада» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».
На официальном сайте КХЛ пройдет видеотрансляция матча «Лада» — «Адмирал». Смотреть прямой эфир игры также можно будет с помощью сервиса «Кинопоиск». Начало — 17.50 мск.
Клуб из Тольятти лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками. Команда из Владивостока с 15 баллами располагается на последней, 12-й строчке «Востока».
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|26
|14
|12
|33
|2
|Металлург Мг
|26
|14
|12
|32
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|32
|4
|Автомобилист
|25
|13
|12
|28
|5
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|6
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|7
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|8
|Сибирь
|23
|11
|12
|25
|9
|Нефтехимик
|23
|10
|13
|25
|10
|Амур
|23
|9
|14
|24
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Динамо М
|23
|16
|7
|33
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|11
|Витязь
|24
|7
|17
|16
Результаты / календарь
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
|30.10
|15:30
|
Сибирь – Витязь
|- : -
|30.10
|18:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|30.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
Новости