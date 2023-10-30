«Лада» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 30 октября. Хозяева победили со счетом 3:1.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Благодаря этой волевой победе «Лада» (35 очков) поднялась на первое место в таблице регулярного чемпионата КХЛ.

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