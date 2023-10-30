«Лада» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
«Лада» и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 30 октября. Хозяева победили со счетом 3:1.
Видео лучших моментов матча «Лада» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Благодаря этой волевой победе «Лада» (35 очков) поднялась на первое место в таблице регулярного чемпионата КХЛ.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|27
|15
|12
|35
|2
|Металлург Мг
|26
|14
|12
|32
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|32
|4
|Автомобилист
|25
|13
|12
|28
|5
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|6
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|7
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|8
|Сибирь
|24
|12
|12
|27
|9
|Нефтехимик
|23
|10
|13
|25
|10
|Амур
|23
|9
|14
|24
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|22
|6
|16
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|24
|17
|7
|35
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|23
|12
|11
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
Результаты / календарь
20.10
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22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
|30.10
|15:30
|
Сибирь – Витязь
|3 : 2 Б
|30.10
|18:00
|
Лада – Адмирал
|3 : 1
|30.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|1 : 6
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