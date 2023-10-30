Дубль Пакетта помог московскому «Динамо» разгромить «Сочи»
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.
Дублем за бело-голубых отметился Седрик Пакетт. Еще по одной шайбе забросили Павел Кудрявцев, Эрик О`Делл, Андрей Миронов и Илья Каблуков. Кроме того, Миронов и Джордан Уил отличились двумя ассистами.
Единственный гол сочинцев забил Сергей Попов.
«Динамо» (35 очков) вышло на первое место в Западной конференции КХЛ после 24 игр. «Сочи» (25) идет шестым на «Западе» после 23 матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Москва) — 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)
Голы: Пакетт — 4 (Менелл, Гусев), 26:00 — 0:1. Попов — 7 (бол., Криштоф, Дж. Бракко), 31:28 — 1:1. Кудрявцев — 4 (Миронов), 37:29 — 1:2. Пакетт — 5 (Гусев, Уил), 40:50 — 1:3. О`Делл — 12 (Миронов, Кудрявцев), 47:37 — 1:4. Миронов — 1 (Уил), 54:16 — 1:5. Каблуков — 1 (Рашевский, Муранов), 57:08 — 1:6.
Вратари: Бердин — Коновалов.
Штраф: 0 — 10.
Броски: 27 (5+12+10) — 47 (14+15+18).
Судьи: Бондарь, Наумов.
30 октября. Сочи. ДС Большой.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|27
|15
|12
|35
|2
|Металлург Мг
|26
|14
|12
|32
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|32
|4
|Автомобилист
|25
|13
|12
|28
|5
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|6
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|7
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|8
|Сибирь
|24
|12
|12
|27
|9
|Нефтехимик
|23
|10
|13
|25
|10
|Амур
|23
|9
|14
|24
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|22
|6
|16
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|24
|17
|7
|35
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|23
|12
|11
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
|30.10
|15:30
|
Сибирь – Витязь
|3 : 2 Б
|30.10
|18:00
|
Лада – Адмирал
|3 : 1
|30.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|1 : 6