Дубль Пакетта помог московскому «Динамо» разгромить «Сочи»

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.

Дублем за бело-голубых отметился Седрик Пакетт. Еще по одной шайбе забросили Павел Кудрявцев, Эрик О`Делл, Андрей Миронов и Илья Каблуков. Кроме того, Миронов и Джордан Уил отличились двумя ассистами.

Единственный гол сочинцев забил Сергей Попов.

«Динамо» (35 очков) вышло на первое место в Западной конференции КХЛ после 24 игр. «Сочи» (25) идет шестым на «Западе» после 23 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Москва) — 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)

Голы: Пакетт — 4 (Менелл, Гусев), 26:00 — 0:1. Попов — 7 (бол., Криштоф, Дж. Бракко), 31:28 — 1:1. Кудрявцев — 4 (Миронов), 37:29 — 1:2. Пакетт — 5 (Гусев, Уил), 40:50 — 1:3. О`Делл — 12 (Миронов, Кудрявцев), 47:37 — 1:4. Миронов — 1 (Уил), 54:16 — 1:5. Каблуков — 1 (Рашевский, Муранов), 57:08 — 1:6.

Вратари: Бердин — Коновалов.

Штраф: 0 — 10.

Броски: 27 (5+12+10) — 47 (14+15+18).

Судьи: Бондарь, Наумов.

30 октября. Сочи. ДС Большой.