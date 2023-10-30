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Сегодня, 20:15

«Лада» обыграла «Адмирал» и вышла на первое место в КХЛ

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«Лада» на своем льду в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ обыграла «Адмирал» (3:1).

На шайбу нападающего Антона Берлева хозяева ответили точными бросками форвардов Сергея Шумакова, Скотта Космачука и Дмитрия Кугрышева (в пустые ворота).

Команда из Тольятти одержала четвертую победу подряд и с 35 очками вышла на первое место в регулярном чемпионате КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Берлев — 3 (Горшков), 10:51 — 0:1. Шумаков — 3, 26:43 — 1:1. Космачук — 8 (Семин), 44:08 — 2:1. Кугрышев — 5 (п.в., Сафин), 59:42 — 3:1.

Вратари: Трушков — Хомченко (57:26 — 59:42).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (4+12+9) — 31 (14+11+6).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

30 октября. Тольятти. «Лада Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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ХК Адмирал
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2 Металлург Мг 26 14 12 32
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