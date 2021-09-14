Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2), а также рассказал о состоянии нападающего Джордана Уила.

— Забили вшестером, это большой плюс. По игре много вопросов — все тяжело дается. Конечно, мы довольны двумя очками, работаем дальше, — цитирует тренера сайт «Ак Барса».

— Боб Хартли сказал, что для него проблемы на старте сезона были ожидаемы, новая команда собралась. Насколько вы были готовы к такому старту сезона?

— Я не знаю, что сказал Боб. Знаете, есть такой момент, дали лидерские роли молодежи. Думаю, лидерство придет, но пока идет пробуксовка. Она довольно-таки серьезная. Понимали на что шли. В прошлом сезоне у нас два парня забили 56 голов. Думали, что кто-то возьмет на себя, но пока идет очень тяжело. Надо потерпеть. Конечно, укрепиться. Хотелось бы неплохо укрепиться, но пока играем так. Ждем, терпим, работаем. Знаете, сезон открывает подобные вещи. Выставочные игры — они совершенно другие. Тут и давление на ребят. Есть очень много моментов, где нужно сыграть хладнокровнее. Но, думаю, ребята крепятся и справятся с этим.

— Клуб представлял Даниила Тарасова как элитного снайпера. Почему пока он не открыл счет голам?

— Согласен, 20 голов он где-то забил за прошлый сезон. Ему надо покопаться, нам всем. И не ему одному. Он сегодня мог отличиться. Все вокруг да около. Ее [шайбу] надо заслужить, просто хотеть — это не то. Надо заслужить через серьезную работу.

— Расскажите о состоянии Джордана Уила?

— Все нормально, он просто простудился. Ждет нас в Казани. И Линдхольм за время выезда заболел, Кирилл Панюков выбыл. Это нормально. Нам немного не хватает людей, но что делать. Заболели ребята, будем ждать их выздоровления.