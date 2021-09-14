Главный тренер «Сочи»: «Сценарий прошлой игры повторился»

Главный тренер «Сочи» Евгений Старовский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б).

«Сегодня было интересно играть, спасибо болельщикам, что пришли, их было слышно. Хорошая игра, обоюдоострая, много моментов, хорошо сыграли вратари. Спасибо ребятам, они здорово держали темп, борьбу, но сценарий прошлой игры повторился — проиграли в серии послематчевых бросков. В моменте со вторым пропущенным голом не успел выбежать нападающий, слишком прижались к воротам, чуть неправильно сыграли», — приводит слова тренера сайт КХЛ.