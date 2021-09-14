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Сергей Зубов: «Хотелось бы поздравить команду с первой домашней победой»

14 сентября 2021, 23:03
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Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов похвалил команду за игру в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:1).

«Хотелось бы поздравить команду с первой домашней победой и поблагодарить болельщиков, которые несмотря на первые два поражения сегодня пришли нас поддержать, нам нужна эта поддержка. В третьем периоды «Динамо» упустило инициативу, соперник поднажал, но наш вратарь сегодня сыграл выше всяких похвал. Полевые игроки старались выводить шайбы из зоны и ловить их на себя. Хорошая, трудовая победа.

Сегодняшнюю игру, в отличии от предыдущей, мы начали неплохо. Конечно, большинство нужно улучшать. Второй период был полноценным, обе команды создали равное количество моментов, но нам повезло, мы повели в счете и удерживали его. Любая победа окрыляет, конечно, мы будем стараться направлять ребят и поддерживать ритм и план на игру. Надеюсь, получится развить успех.

По поводу Лауриса Дарзиньша мы каждый день контактируем с докторами, пока сложно сказать. Он поедет с нами на выезд, но более конкретной информации пока нет», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/14/489238.html

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