Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 ОТ).

«Интересная игра, с 0:3 отыгрались, здорово, — сказал Квартальнов. — Что еще добавить? Хотелось бы что-то сказать... Жаль, что проиграли в овертайме. Возможно, не тех выпустил, мастерство сыграло хорошую роль. Ошибки в обороне? Сложновато некоторым ребятам играть постоянно, у нас череда игр длинная. Кто-то устает. Во втором периоде было очень много удалений, шесть минут подряд — конечно нагрузка на ребят большая. Вот чуть-чуть, мне кажется, и просели. Потом в третьем периоде разящие атаки были. Взяли просмотр в конце, рисковали.

Когда играешь со СКА, никогда не чувствуешь себя уверенным. До сих пор не могу понять, как нам в Челябинске засчитали такой гол. На свой страх и риск берешь всегда такие просмотры".

Также тренер отреагировал на похвалу в адрес нападающего Никиты Дыняка.

«Надо же, впервые слышу за три года. Данису надо было дать перекурить, он в экстремальном режиме у нас играет, вот и выпустили в большинстве. Потом Галимов, Воронков — все в сборной были, там тоже лидеры, выплеснулись. У нас команда, здорово что выходят ребята и страхуют. Такие моменты случаются, нужно значит больше, чтобы было таких Дыняков. У Питера тоже молодая команда, неопытные линии были, но это нормально. Одни уходят, играют другие. Молодой вратарь был у Питера, значит лучший для них на этот момент. Мы не думали молодой он или не молодой. В КХЛ играют хорошие хоккеисты. Бобкова скоро увидим, совсем скоро. Билялов работал в режиме 11 игр подряд, уже устал. Но мы как раз и хотели посмотреть на него в экстремальной ситуации, дать ему нагрузку», — отметил Квартальнов.

СКА с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ в Западной конференции. «Ак Барс» — 3-я строчка и 45 баллов на Востоке.