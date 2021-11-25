Брагин отреагировал на новость, что он продолжает оставаться на посту главного тренера сборной России

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (4:3 ОТ):

«Хорошая работа с нашей стороны, масса моментов, — отметил Брагин. — Чуть-чуть реализация бы получше, но мы работали здорово с первой и до последней минуты, ответственно отнеслись к каждому эпизоду. Потом взяли просмотр, там мне сказали 50/50 по шансам. 3-1 вели, если бы так завершили второй период, в третьем додержали бы, думаю. А так немного упустили нить игры, дали воздуха «Ак Барсу». Просмотр «Ак Барса»? Все на усмотрение судей, шайба была практически в воротах, а они говорят во время пересечения шайбы линии ворот было касание вратаря. Возможно, это так.

Но мы имели преимущество, довели до победы. Много новичков, не у всех лучшее состояние, не все было идеально в плане тактики. Надеюсь, в дальнейшем все будет лучше. Мичков сегодня немножко не вошел в игру, Волков набирает форму, с каждой игрой все лучше и лучше показывает себя, своими действиями приносит пользу команде. Гусев физически в нормальном состоянии, были игровые нюансы, но они проходят, он все лучше и лучше играет, прибавляет».

Кроме того, тренер прокомментировал новость о том, что до сих пор является главным тренером сборной России и утверждает составы.

«Это полнейшие глупости публикуют. Я их даже не комментирую», — сказал Брагин.