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Ларионов рассказал, что бюджет «Нефтехимика» сократился вдвое из-за пандемии

02:17
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Директор хоккейного «Нефтехимика» Игорь Ларионов в интервью «Известиям» признался, что бюджет клуба сильно сократился в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В этом сезоне КХЛ нижнекамская команда имеет самый маленький в лиге зарплатный бюджет, но идет в зоне плей-офф Восточной конференции.

«В два раза. Пришлось формировать команду, укладываясь в пол зарплат — тогда он составлял 270 миллионов рублей. Остальные деньги с трудом распределили так, чтобы нам хватило на поездки, проживание, питание, проведение учебно-тренировочных сборов, закупку формы, клюшек, обмундирования, выплаты зарплаты сотрудникам клуба. Мы с честью прошли этот период и даже заработали небольшую прибыль на продаже прав на игроков, в частности, Дамира Шарипзянова.

И в 2021 году было уже немножко легче, поскольку понимали сложности, которые несет антипандемийная программа по части дополнительных зарплат на вакцинирование, тестирование, санобработку, масочный режим, ограничение по доступу зрителей. Мы уже формировали с учетом этого бюджет. Он вырос незначительно — только на 45 миллионов рублей, сумму повышения пола зарплат КХЛ. Бюджет у нас находится не на высоком уровне, но он достаточен, чтобы обеспечить комфортную работу ребят. Они это видят и стараются отблагодарить за это своим отношением, тем, что выкладываются на льду на 100-150%", — отметил Ларионов.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1255311/aleksei-fomin/iz-za-pandemii-nash-biudzhet-sokratilsia-vdvoe

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Евгений Козинов все материалы автора
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