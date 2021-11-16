Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0).

«Оборона, меньшинство, вратарь, сыграли здорово. Начало у нас не удалось, там Тимур нас держал. Второй период могли все-таки забить, у нас был неплохой отрезок. Ну и здорово, что сработали, меньшинство, в конце выстояли.

Все были в таких равных условиях, у всех был перерыв. У нас были ребята в сборной, у них игровой тонус все-таки был. Дыняк забил гол хороший. Но есть такая вещь, немного отвыкли.

Большинство? Могу оправдываться, что не было полноценных сочетаний на тренировках. У нас достаточно мастеров в команде, которые должны с этим справляться и играть получше. Здесь есть определенные моменты, они практически весь сезон идут.

Это все на поверхности, наверное, где-то игровая практика ушла. С игрой «5 на 4» у нас целый сезон есть такая проблема. Взять вообще североамериканскую статистику, там много шайб сходу забивается, не с позиционки. Мы тоже на эти вещи обращаем внимание.

500-я победа? Ну, конечно, эта цифра что-то значит. Довольно-таки хорошая цифра, но хотелось бы еще других побед, но главной победы еще нет», — сказал Квартальнов.

(Надежда Тонконог)