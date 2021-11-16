Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров похвалил команду после победы над «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра мне понравилась, готовились, сработал план на игру. Сегодня ввели сразу много молодежи, забили нужные голы. Придали команде молодежный импульс, поблагодарил ребят за то, что старались. Все вернулось победой», — цитирует тренера сайт «Барыса».