Квартальнов: «Есть над чем работать, много моментов в игре с «Металлургом» не понравилось»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча турнира обладателей Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:2).
«Хорошее начало, важные голы в нужное время. 2:1, 3:1, такой гандикап в голах. Но есть над чем работать, много моментов не понравилось. То, что реализовали, забили хорошее количество шайб — это хорошо.
Считаю, были две разные игры. Вчера игра была намного контактнее, быстрее. Сегодня — посвободнее, помягче. Думаю, поэтому так случилось. Во всех моментах с голами Коваленко и Кагарлицкого неплохо сыграл Стивен Кэмпфер. В большинстве у них химия хорошая, они и до сегодняшнего матча забивали. Это воплотилось в голы.
Что не понравилось в игре? Как и отдельно взятые игроки, так и командные ошибки были. Во втором периоде плохо играли в зоне обороны. Были погрешности, где нас пару раз спас Игорь Бобков. Система игры чуть-чуть распадалась. А понравилась реализация, большинство, наконец-то выиграли», — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.
Шайбы в составе Николай Коваленко, Стивен Кэмпфер, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Воронков и Артем Лукоянов.
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