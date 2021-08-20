Фастовский: «Вариант с Мерфи нас полностью устроил и по его манере игры, и по его финансовым запросам»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал приобретение канадского защитника Тревора Мерфи.

— Нам нужен был атакующий защитник и предложение «Ак Барса» по Мерфи нас полностью устроило — и по его манере игры, и по его финансовым запросам, и по его возрасту. Плюс он адаптирован к КХЛ и ему не нужно оформлять документы на въезд — Тревор моментально прилетел в Новосибирск на следующий день после обмена. Токсичный ли он? Назовите мне того, кто не был токсичен в «Куньлуне». Убежден, что коллектив определяет человека.

17 августа сообщалось, что «Ак Барс» объявил об обмене защитника Тревора Мерфи в «Сибирь». Казанский клуб получил за 26-летнего канадца денежную компенсацию.