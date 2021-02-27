Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:1) и рассказал о подготовке к плей-офф.

— Думаю, была хорошая игра с нашей стороны. Один минус — не было гола. Хорошая игра, мы знали против кого играем. Эта команда — чемпион, она умеет терпеть, она дотерпела, забила. В общем-то мы не забили. Им от штанги в ворота, у нас от штанги шайба улетела. Еще раз говорю — неплохо играли. К сожалению, пока не получилось взять Кубок Континента, но сейчас самое интересное только начинается, — цитирует тренера сайт казанцев.

— Вы сказали про хорошую игру, но у команды было полтора опасных момента за весь матч. Вы удовлетворены такими действиями?

— Я сегодня очень доволен действиями команды. И у меня с иностранными ребятами не то что отношения, а просто великолепные отношения.

— А множество потерь Найджела Доуса в чужой зоне в большинстве вас устраивает?

— Мы проиграли. Меня, конечно, что-то не устраивает. Мы не забили гол, значит, где-то вынуждает соперник, где-то кто-то в какой-то форме. Мне сегодня сама команда, в свете последних игр, очень понравилась. Я сейчас не буду переходить на персоналии.

— В какой форме вы подходите к плей-офф?

— Меня очень устраивает форма команды.

— Нет ли такого, что команда сейчас находится под нагрузкой перед плей-офф?

— Мы работали, сейчас можно говорить все что угодно. Думаю, мы преодолели такую планку. Мы готовились к плей-офф. То, о чем вы говорите, такое есть. Надеялись, что будем проходить эти игры через ту работу, которая была на тренировках.

— Как команда будет готовиться к плей-офф?

— Завтра восстановимся, потом будем работать непосредственно по «Торпедо». Сейчас впереди три дня — и отдохнем, и восстановимся. Думаю, все будут себя хорошо чувствовать перед первым раундом.