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Игорь Никтин: «Все самое интересное впереди»

21:34
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:0).

«Сегодня пришлось прилично поработать. Было достаточно много борьбы, никто никого не жалел. Установку ребята выполнили, поэтому я доволен победой. Все самое интересное впереди», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

ЦСКА стал обладателем Кубка Континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА выиграл Кубок Континента в третий раз подряд и в шестой раз за последние семь сезонов.

Команда Игоря Никитина набрала 91 очко в 60 играх. У казанцев осталось 90 баллов.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/igor_nikitin_samoe_interesnoe_vperedi_27_02_2021_AkBars_CSKA/

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