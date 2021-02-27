Игорь Никтин: «Все самое интересное впереди»
21:34
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:0).
«Сегодня пришлось прилично поработать. Было достаточно много борьбы, никто никого не жалел. Установку ребята выполнили, поэтому я доволен победой. Все самое интересное впереди», — цитирует тренера сайт ЦСКА.
ЦСКА стал обладателем Кубка Континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.
ЦСКА выиграл Кубок Континента в третий раз подряд и в шестой раз за последние семь сезонов.
Команда Игоря Никитина набрала 91 очко в 60 играх. У казанцев осталось 90 баллов.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/igor_nikitin_samoe_interesnoe_vperedi_27_02_2021_AkBars_CSKA/
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