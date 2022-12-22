Кузьмин о поражении от «Амура»: «Пауза надломила «Салават»
Форвард «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:5).
— Пауза как-то нас надломила. До паузы была одна команда, после — какая-то другая, — приводит слова Кузьмина официальный сайт клуба. — Сейчас шайба не идет в ворота. Хоккейный Бог все видит, где-то не доработали, хотя с моей стороны и со стороны партнеров не было такого, что где-то не дорабатывали. Все готовились, но что-то не получается. Надо решать эту проблему, выбираться всем вместе, по-другому не получится.
— Не получилось концовка второго периода, когда пропустили три шайбы.
— Этот отрезок получился переломным. Где-то не сменились, поднаелись. После этого тяжело было выбираться. Старались забить, но они убежали и забросили пятую.
— Может быть такое, что «Салавату» тяжело играть первым номером?
— Я бы не сказал. Если мы обороняемся, то должны все впятером это делать, помогать друг другу, выводить шайбу из зоны. У нас нет такого, что мы отдаем шайбу и ждем контратаки. Играем по ситуации и друг другу помогаем. Но эти две игры мы не помогаем друг другу. Есть отдельные вспышки, но этого недостаточно, чтобы выигрывать и забирать очки.
«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. Следующую игру команда проведет 23 декабря против «Адмирала».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|43
|34
|9
|71
|2
|Локомотив
|42
|26
|16
|58
|3
|ЦСКА
|40
|26
|14
|57
|4
|Торпедо
|41
|25
|16
|53
|5
|Динамо М
|41
|22
|19
|51
|6
|Спартак
|42
|20
|22
|46
|7
|Витязь
|42
|18
|24
|44
|8
|Динамо Мн
|41
|17
|24
|42
|9
|Северсталь
|41
|15
|26
|40
|10
|Куньлунь
|43
|15
|28
|34
|11
|Сочи
|40
|5
|35
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|41
|28
|13
|59
|2
|Металлург
|41
|26
|15
|56
|3
|Сибирь
|44
|25
|19
|53
|4
|Адмирал
|42
|23
|19
|51
|5
|Авангард
|41
|23
|18
|50
|6
|Сал. Юлаев
|41
|21
|20
|50
|7
|Ак Барс
|41
|19
|22
|45
|8
|Амур
|40
|17
|23
|40
|9
|Барыс
|42
|18
|24
|39
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|41
|17
|24
|36
|22.12
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -