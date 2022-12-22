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Сегодня, 04:44

Бабенко о поражении от «Локомотива»: «Только игру в третьем периоде можно занести в актив»

Сергей Разин
корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Локомотива» (1:2).

— Готовились и предупреждали, что будет хорошее начало от соперника, команда системная, — приводит слова Бабенко официальный сайт «Локомотива». — Настраивали, но, к сожалению, первые два периода у нас не получились. Только игру в третьем периоде можно занести в актив.

Мы не нашли тот ритм, в котором хотели сыграть. Как и ожидали, соперник играет агрессивно в зоне атаки, плотно выстраивается в средней зоне, нас это не удивило, но трудно выиграть матч, когда за первые два периода бросаешь три раза.

— Как оцените дебют Журавлева?

— К третьему периоду он стал действовать лучше. По первым сменам было видно, что давно не играл, был потерян игровой ритм. По этой причине сегодня играли в четыре полных пары, — сказал исполняющий обязанности главного тренера казанцев.

«Ак Барс» с 45 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Локомотив» с 58 очками — на второй строчке Запада.

Юрий Бабенко
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
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