Бабенко о поражении от «Локомотива»: «Только игру в третьем периоде можно занести в актив»
Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Локомотива» (1:2).
— Готовились и предупреждали, что будет хорошее начало от соперника, команда системная, — приводит слова Бабенко официальный сайт «Локомотива». — Настраивали, но, к сожалению, первые два периода у нас не получились. Только игру в третьем периоде можно занести в актив.
Мы не нашли тот ритм, в котором хотели сыграть. Как и ожидали, соперник играет агрессивно в зоне атаки, плотно выстраивается в средней зоне, нас это не удивило, но трудно выиграть матч, когда за первые два периода бросаешь три раза.
— Как оцените дебют Журавлева?
— К третьему периоду он стал действовать лучше. По первым сменам было видно, что давно не играл, был потерян игровой ритм. По этой причине сегодня играли в четыре полных пары, — сказал исполняющий обязанности главного тренера казанцев.
«Ак Барс» с 45 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Локомотив» с 58 очками — на второй строчке Запада.
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