Курт Фрэйзер: «Решающее значение на результат оказали спецбригады»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер оценил игру команды в матче с «Амуром» (2:3).

— Поздравляю соперника, который сегодня очень хорошо сыграл, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Решающее значение на результат оказали спецбригады, «Амур» превзошел нас в этом компоненте. Это не оправдание, но во время долгого выезда у нас много хоккеистов болело. И создалось ощущение, что у соперника было просто больше энергии. Знали, что нас ждет тяжелый матч — Хабаровск сейчас на ходу.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков