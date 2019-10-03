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Курт Фрэйзер: «Решающее значение на результат оказали спецбригады»

17:26
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Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер оценил игру команды в матче с «Амуром» (2:3).

— Поздравляю соперника, который сегодня очень хорошо сыграл, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Решающее значение на результат оказали спецбригады, «Амур» превзошел нас в этом компоненте. Это не оправдание, но во время долгого выезда у нас много хоккеистов болело. И создалось ощущение, что у соперника было просто больше энергии. Знали, что нас ждет тяжелый матч — Хабаровск сейчас на ходу.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/03/457198.html

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