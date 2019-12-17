Курт Фрэйзер: «Победа вышла отличной, но недостатки тоже имелись»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:0).

— Мы резво начали, создали себе хороший задел, в итоге получилась хорошая победа против конкурента по турнирной таблице, против команды, которая успешно с нами играла в этом сезоне, — приводит слова Фрэйзера официальный сайт «Адмирала». — Если в первом периоде мы все чувствовали себя хорошо, то во втором немного расслабились, и нам повезло, что удалось собраться и забить еще два гола. Вообще, конечно, ты не хочешь, чтобы матчи так проходили, когда ты имеешь солидный перевес 4:0 и вынужден полагаться на своего вратаря, лучше этого избегать. Победа вышла отличной, но недостатки тоже имелись, при этом положительного было больше.

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