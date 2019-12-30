Курт Фрэйзер: «Чувствуется тренерская рука Скабелки»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:2).

— Перед началом матча меня несколько беспокоило, как мы сумеем провести первые минуты, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — И жизнь показала, что беспокойство было не напрасным. Мы начали медленно. Еще и проблемы с удалениями. Так мы оказались позади и до конца матча не сумели догнать соперника.

Вообще мне очень нравится приезжать сюда. Здесь прекрасный город, прекрасная арена и очень хорошая команда. Мне нравится играть с «Барысом». Он играет в хороший хоккей, и чувствуется тренерская рука Андрея Скабелки. В этом сезоне наша серия получилась достаточно увлекательной, мы сыграли 2-2 по победам. Надеюсь, со временем найдем способ обыгрывать «Барыс» чаще.